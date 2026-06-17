記者会見する「fair」の松岡宗嗣代表理事（中央）ら＝17日午後、厚労省性的少数者への理解を促す「LGBT理解増進法」に基づく初の基本計画が閣議決定されたことを受け、支援団体「fair（フェア）」などは17日、厚生労働省で記者会見した。同法施行から3年を目前に策定されたことに触れ「3年待ってこれだけか」「あまりに薄い内容で不十分だ」などと憤りを見せた。fairの松岡宗嗣代表理事は会見で「法律は作っても、理解増進の施