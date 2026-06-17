タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と銀座でランチを楽しんだことを報告した。【映像】北斗晶、孫の寿々ちゃん＆新しい家族 愛犬の“ミンミン”この日、北斗は「2人で銀座でランチ」と切り出し、佐々木との2ショットを公開。「用事が思ったよりも早めに終わったので生放送前にのんびりランチ」と明かした。続けて「こんな時間もいいものです」と嬉しそうにコメントし、注文した料理や