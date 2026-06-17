定例会見で記者の質問に答える横須賀市の上地市長＝１７日、同市役所横須賀市の上地克明市長は１７日の定例会見で、立憲民主党の古賀千景参院議員が「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい」と発言したことに対し、「不見識以外の何ものでもない」と非難した。古賀氏は１５日の参院決算委員会で防衛白書を小中高生向けにまとめた冊子を取り上げた質問時に「（自衛隊には）経済的に厳しい子どもたちが行く。豊かな子どもたち