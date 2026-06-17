１７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、アルゼンチンのレジェンド・メッシが史上最年長ハットトリック、フランスのエース・エムバペも２ゴールを決めるなど盛り上がる北中米Ｗ杯の様子を報じた。メッシやエムバペのスーパーゴールの映像が紹介された後、キャスターを務める井上貴博アナウンサーに「サッカー好きにとっては、たまらないんじゃないですか？」と聞かれたコメンテーターで出