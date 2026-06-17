お笑いタレントのキンタロー。のものまねショットに反響が集まっている。キンタロー。は１７日に自身のインスタグラムを更新。「〜ノンフィクション〜顔面テカテカ秘話?」と始めると、「顔面のテカテカ…キンタロー。のネタのメイクで何度かテカテカにさせまして皆様お馴染みになってきておりますでしょうか？」と記し、濃いアイラインに細い眉、リップで独特な唇の形を作った「テカテカ」のメイク姿をアップした。「顔面