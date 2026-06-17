◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、美浦トレセン福島牝馬Ｓに続く父子重賞Ｖへ万全の態勢が整った。コガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は菊沢調教師がまたがり、坂路を単走で５４秒２―１２秒６。首をリズミカルに使い、弾むようなフットワークで駆け上がった。「リラックスして動きが良かった。へぐったらジョッキーに怒られるので緊