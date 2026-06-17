大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月17日の放送に作家の大沢在昌が出演した。小説「狩人」シリーズ最新作『柩の狩人』（販売中）と、自身の執筆スタイルについて語った。 大竹まこと「今回の『柩の狩人』（大沢在昌の新作小説。販売中）もおもしろい！」 大沢在昌「ありがとうございます。けっこう分厚いんです