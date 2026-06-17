◆第１７６回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国・アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）追い切り＝６月１７日、ニューマーケット調教場海外初勝利を目指すルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎・父ドゥラメンテ）が、ポリトラックコースで４ハロンの最終追い切りを行った。鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝が騎乗し、最後の１ハロンでスムーズに加速して終えた。ドバイのＧ１・アルクオー