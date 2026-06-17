歌手で俳優の北山宏光が１７日、都内で主演映画「氷血」（内藤瑛亮監督、７月３日公開）の完成披露上映会に加藤千尋と出席した。雪山を舞台に「白の恐怖」をテーマにしたホラー。雪深い福島県の猪苗代湖周辺でロケを行い、北山は「雪山で想像を超える寒さで、やっぱり寒さは嫌いだと思いました」。撮影前にはスタッフ、キャスト全員で雪かきをして汗を流し、「きれいな映像が撮れました。映像から冷気や恐怖を感じてもらえたら