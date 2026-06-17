ＮＰＢでは３９１１日ぶりの白星を懸けて登板した楽天の前田健太投手は５回４安打２失点で降板した。互いに無得点の２回無死一塁。阪神・大山に投じた２球目。甘く入ったカーブを左翼席に運ばれ先制を許すとマウンドでぼう然と立ち尽くし「大山選手への一球がもったいなかったです」と痛恨の一球を悔やんだ。それでも最速１５１キロの直球にスプリット、スライダー、シンカーを織り交ぜ、以降は無失点で切り抜けた。６回の