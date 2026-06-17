県は16日、有害プランクトンが増殖しているとして長島町沿岸を含む八代海全域に赤潮警報を発表しました。養殖ブリ日本一の生産量を誇る地元の漁業関係者は警戒を強めています。 県は、有害プランクトン「シャットネラ・アンティーカ」が増殖しているとして長島町沿岸を含む八代海全域に16日、赤潮警報を発表しました。 東町漁協や養殖業者などに対し、海水の色や魚の状態に細心の注意をはらうよう呼びかけています。 200