日本銀行がきのう16日、政策金利を1%に引き上げると発表したことを受け、鹿児島銀行は普通預金の金利を0.4%に引き上げます。 鹿児島銀行によりますと、今年2月から0.3%だった普通預金の金利を、今年8月3日から0.4%に引き上げるということです。 0.38%だった1992年8月以来、34年ぶりの水準となります。 また、住宅ローンや企業向け融資など変動金利の基準となる「短期プライムレート」も0.25ポイント引き上げ、2.