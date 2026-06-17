停滞した梅雨前線の影響で、鹿児島県内はきょう17日、大雨となったところもありました。奄美地方の総雨量は半月ですでに平年の2倍を超え、被害も出ています。 気象台によりますと、種子屋久付近に停滞する梅雨前線の影響で、県内は17日午後、十島村の宝島で1時間に66ミリの非常に激しい雨を観測しています。 奄美地方では今月に入って雨の日が続いています。喜界島と徳之島・天城町では、きょう17日までのおよそ半月の総雨量が