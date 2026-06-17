奄美大島・瀬戸内町で整備が計画されている自衛隊の港湾施設を巡る動きです。防衛省は港の埋め立てを鹿児島県に申請しました。 防衛省は、県本土と沖縄の中間にある瀬戸内町古仁屋港の須手地区に、自衛隊の物資補給や部隊輸送の拠点をつくる計画です。 県によりますと、防衛省は先月29日、港の埋め立てに必要な申請書を県に提出したということです。 計画では、県有地を挟んでおよそ3.4ヘクタールを埋め立てます。長さ