鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについて、2つの候補地のうち、県立鴨池庭球場敷地は整備費が抑えられるものの、市が目指してきた「複合型スタジアム」を整備するには課題があることがわかりました。 鹿児島市はスタジアムの整備について、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテル跡地と、県立鴨池庭球場敷地を候補地に挙げています。 市の調査で全体の整備費は庭球場が215億円で、ホテル跡