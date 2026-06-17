新たに子ネコ4匹が被害 15日、阿久根市でサルに子ネコが襲われたニュースをお伝えしましたが、海を越えて長島町でもサルの被害が確認されました。狙われたのは、再び子ネコと人です。 16日夕方、視聴者が車から撮影した映像には、歩道を歩くサルが写っています。車が通り過ぎようとすると…、口を開け威嚇するように全速で追いかけてきました。 この映像は鹿児島県北西部の島、長島町で撮影されました。 「背中に乗