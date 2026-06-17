今週の長野県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0.1円上がりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意で、今後、ガソリン価格は下がるとみられていますが、補助金による調整が入るため、しばらくは横ばいが続く見通しです。石油情報センターによりますと、15日時点の県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0