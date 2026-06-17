ロンドン午前、米ＦＯＭＣを控えた調整主導、やや円高・ドル高に＝ロンドン為替 ロンドン午前はやや円高とドル高の動き。昨日の日銀決定会合を通過し、次の材料としてこのあとのＮＹ市場で米FOMCが注目されている。政策金利据え置きがコンセンサスとなっているが、ウォーシュ新議長の初会合となって注目度が高まっている状況。 ロンドン序盤には「イラン、イスラエルがレバノン攻撃をやめなければ対抗措置と警告」