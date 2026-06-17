今季、長野県内で相次ぐネマガリダケ採りでの遭難。やぶの中を地面をはうように探しながら進むため、遭難のリスクも潜んでいて、注意が必要です。県警山岳遭難救助隊「けがはないですか？」遭難者「ない。大丈夫」これは、3年前の6月に撮影された映像です。長野県山ノ内町と長野県高山村の境にある笠ヶ岳で、ネマガリダケを採るため、山に入った70代の男性が、道に迷いました。県警山岳遭難救助隊「ネマガリダケ持っていけないから