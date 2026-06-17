危険運転致死の疑いで逮捕された遠藤優太容疑者（24）。2025年8月、福島・郡山市での事故の瞬間を捉えた映像では、画面左から遠藤容疑者が運転する車が猛スピードで現れ、道路脇の信号機に激突。遠藤容疑者は酒に酔った状態で車を運転し、助手席に乗っていた20代の男性を死亡させた疑いが持たれています。遠藤容疑者は「飲酒運転で事故を起こしてしまった」と容疑を認めています。警察によりますと、当時、遠藤容疑者の吐く息から