17日、お昼過ぎの東京・日本橋。ビルの狭間にたたずむ、小さな神社にできた大行列。そして、この大行列は、交差点を曲がった先道の反対側にも続いています。ここは都内の最強パワースポットとして知られ、強運厄よけの神様と称される小網神社です。ライブのチケット当選祈願や、推しのアーティストの活躍を願う人などが集まる推し活の聖地として、境内は連日参拝客であふれかえっています。ところが今、あまりの人気故、小網神社が