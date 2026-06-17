JR東海とJR西日本が東海道・山陽新幹線に導入を予定する個室席のイメージ（JR東海提供）JR東海とJR西日本は17日、10月に導入を予定する東海道・山陽新幹線の個室席の詳細を発表した。座席は快適性を高めたリクライニングシートで、部屋には専用Wi―Fiや電子錠を設ける。価格は東京―新大阪間だと乗車券、特急券込みで大人1人片道4万2千円台から。10月1日午前6時に東京駅を出発する「のぞみ」からサービスを開始する。個室席は7