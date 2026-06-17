表情を変えることなく前を見つめる無職の木村政信容疑者（33）。仲間とともに、通販サイトの利用者に「PayPayで返金する」と嘘をつき、20万円以上をだまし取った疑いで逮捕されました。事件は2025年8月、通販サイトでテニスラケットを購入した女性に「欠品です」などとメールを送信。「PayPayで返金する」と持ちかけ、認証コードとして「46650」の数字を女性に入力させました。しかし、この認証コード、実は送金額。女性自らが入力