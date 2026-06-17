さきの衆議院選挙などで、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる報道などをめぐり、中道改革連合など野党3党が勉強会を開きました。中道改革連合重徳和彦 国対委員長「（高市総理が）高市総理の事務所・秘書と（動画作成したとされる）関係者との面識がないと言ってみたりする、その背景にどういうことがあるのか、あったのかということについても深掘りをしていく必要があろうと」中道・立憲・公