訪問先のオランダで、ウィレムアレクサンダー国王夫妻と歓迎式典に出席された天皇、皇后両陛下＝17日、アムステルダム（代表撮影・共同）【アムステルダム共同】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は17日午前（日本時間17日午後）、首都アムステルダムの王宮前にあるダム広場で、国賓としての公式行事に出席された。日本とオランダは第2次大戦で交戦しており、両陛下は広場に立つ戦没者記念碑に供花して犠牲を悼んだ。歓