演歌歌手の渥美二郎（73）主宰のチャリティーコンサート「人仁の会」が17日、都内で開催された。今年で28回目で、角川博（72）や島津悦子（64）など7人が出演。「奥の細道」など全30曲を披露した。純益金72万1106円は全額、日本赤十字社を通じて東日本大震災や熊本大分地震、能登半島地震などの各被災地に寄付する。阪神淡路大震災の被災者救済のため1995年から始まったチャリティーコンサート。11年の東日本大震災を経て「