神奈川・川崎市の運河で傾いたままとまる、まるで“座礁した海賊船”のような船。正体は、かつて東京湾などを回っていた遊覧船です。そこに、多くの作業員の姿が。放置された遊覧船の行政代執行が開始されました。この船着き場に遊覧船が放置され続けて約8年。17日、ついに市による撤去作業が始まりました。船に乗り込む作業員たち。傾いた船内を慎重に調べています。長い年月がたち激しく劣化した船は、1階部分が水没し、窓ガラス