まもなく本格的な雨の季節を迎えようとしている県内。新発田市では鮮やかなハナショウブなどが咲き誇る初夏の風物詩・「あやめまつり」が始まりました。初夏の日差しを受け凛と咲くハナショウブ。日本4大あやめ園のひとつ、新発田市の五十公野公園あやめ園では6月17日から「あやめまつり」が始まりました。 ＜日髙キャスターリポート＞「濃い紫色から純白まで色とりどりの花々が今一番の見頃を迎えています