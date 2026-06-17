6月16日（現地時間15日、日付は以下同）。ワシントン・ウィザーズは、アレックス・サーがオフシーズンのワークアウト中に右足を骨折し、ニューヨークで修復手術を受けたと発表した。 今シーズン、ウィザーズはイースタン・カンファレンスならびにリーグワーストの17勝65敗に終わった。そのチームで、213センチ92キロのサーは先発センタ