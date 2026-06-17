「ちびまる子ちゃん」原作40周年を記念した企画『さくらももこ ゆめいろ商店』が、7月9日から7月20日までの12日間にわたり高島屋大阪店で開催される。 【写真】『さくらももこ ゆめいろ商店』グッズラインナップ 本企画では、異国情緒あふれるデザインを取り入れた「ちびまる子ちゃん」のアイテムを、全国初登場となる70種類以上取り揃えて販売。あわせて「コジコジ」の関連商品も展開される。 会場内には、さくらももこ