世界トップレベルの選手たちによる熱戦が続くサッカーW杯。大会ごとに新しい公式球が登場する中、今大会の特性は？ 勝敗を左右するかもしれない「ボール」にフォーカスします。 【写真を見る】サッカーW杯の勝敗を左右する？今大会公式球「トリオンダ」に注目…「回転した時の曲がりが大きい？」スピンをかけたファーポストのコーナー狙いが有効 今回W杯の公式球にはある特徴が （竹