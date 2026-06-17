「第7回 名探偵コナン検定」の先行申込が6月16日12時より開始された。受験期間は7月1日12時から10月14日11時59分までとなっている。 【写真】合格祈願「先行申込ステッカー」を見る 名探偵コナン検定は、『名探偵コナン』のコミックスにまつわる問題を階級別・コース別に出題し、正答率に応じて青山剛昌描き下ろし線画イラストを使用した合格認定書を発行する検定。合格認定書のほか、絵馬型アクリルキー