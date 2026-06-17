【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、10年の感謝を届けるオリジナルアルバム『bouquet』を9月9日に発売する。 ■アルバムに収録される楽曲はそれぞれ「花」をモチーフに制作 アルバムに収録される楽曲は、それぞれ「花」をモチーフに制作中。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語る上白石。