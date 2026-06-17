【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月1日18時30分から放送される、音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』。このたび、10組の第2弾出演アーティストが解禁となった。 ■第2弾出演アーティスト（50音順） 映画ちいかわ ELAIZA カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏） CUTIE STREET 島袋寛子 TWS TREASURE BE:FIRST FRUITS ZIPPER ME:I ■『映画ちいかわ 』OPテーマをテレビ初披露 7月24