お世話になっている人に感謝の気持ちを伝えるお中元。山口市のデパートでは17日から特設会場での販売が始まりました。山口市の山口井筒屋の催場に設置されたお中元ギフトセンターにはおよそ1000点のお中元商品が並んでいます。定番は3000円から5000円の、ビールなどの飲料やゼリー、水ようかんです。また、暑い夏が影響しているのか市場拡大しているというアイスクリームを今回は特に打ち出してス&#