詐欺による被害を未然に防いだとして岩国市内の銀行員2人に感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは西京銀行岩国支店の松村香菜絵さんと広島銀行岩国支店の斎藤奈緒美さんの2人です。斎藤さんは５月14日、「自分が勤める会社の代表者を名乗る人から、会社の金を別の口座に振り込むようLINEで指示された」と40代の男性から相談を受けました。不審に思った斎藤さんが上司に相談したことで詐欺と発覚。3000万円の被害を未然に防ぎ