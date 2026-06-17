7月、朱鷺メッセで開かれる国内最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション(TGC)』。そのランウェーに立つ市民モデルを決めるオーディションが開かれました。 ■柏百花記者 「古町の会場には、開演前から多くの人が詰めかけ熱気に包まれています。」 ■神奈川県から 「神奈川から〝推し〟に会うために来た。」 先週末、新潟市で開かれた東京ガールズコレクシ