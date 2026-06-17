エスネットワークス [東証Ｇ] が6月17日大引け後(19:10)に業績修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の3.7億円→5.7億円(前期は3.3億円)に51.6％上方修正し、増益率が11.9％増→69.6％増に拡大し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上は、本エグジットに伴う投資事業の