日本銀行下関支店の新しい支店長に就任した菅山靖史さんが17日会見に臨み、「山口県経済の発展に向けて一生懸命務めていく」と抱負を語りました。日本銀行下関支店の新しい支店長となったのは、新潟県出身の菅山靖史さん47歳です。菅山さんは、一橋大学経済学部を卒業後、2001年に日本銀行に入り、これまでに国際局国際連携課長や金融政策決定会合などをサポートする政策委員会室の総務課長を務めてきました。去年、出張で初