―国内外企業が相次ぎ新製品投入、大手メガネ店の取り扱いで認知度アップ― 視界への情報表示やハンズフリーで音声操作や人工知能（AI）機能の活用が行える「スマートグラス」（AIグラス、ARグラス、XRグラスなどを含む）の関心が改めて高まっている。これまで何度も次世代のデバイスとして注目されてきたが、各社が打ち出すコンセプトに社会が追いつけず日本ではなかなか定着しなかった。ただ、国内外