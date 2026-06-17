17日(水)も各地で晴れて、真夏日になったところありました。最高気温は、魚沼市小出で32.8℃まで上がり真夏並みの暑さになりました。その他も、阿賀町津川や新潟市秋葉区など30℃を超えて、真夏日になったところがありました。 さて、18日(木)の県内は天気が急変するところがありそうです。 ◆18日(木)午前9時の予想天気図 県内付近は気圧の谷となり、湿った空気が集まりやすいでしょう。さらに、上空には寒気が流れこ