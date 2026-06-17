夏祭りや花火大会…これから着る機会が増える浴衣の着付けに山口市の中学生が挑戦しました。挑戦したのは山口市の川西中学校の2年生です。まずは自分好みの浴衣を選びます。着付けを指導したのは市のボランティア人材バンク＝やまぐち路傍塾から派遣された講師と地域の人たち。生徒たちに手取り足取り着方を教えます。やまぐち路傍塾では20年ほど前から普段着ることのない日本の伝統的な和服に親しんでもらおうという活動を続けて