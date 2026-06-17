県は、ミラノ・コルティナオリンピックの男子スキークロスで4位になった長岡市出身の古野慧選手に県スポーツ賞を贈ると発表しました。 ■花角英世知事 「男子スキークロスで4位に入賞した古野慧選手に『新潟県スポーツ賞』を贈呈することといたしまして、6月23日に表彰式を開催する。」 長岡市出身の古野選手は、2026年2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックの男子スキークロ