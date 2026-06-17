７月1日から始まる全国安全週間を前に山口労働局による安全パトロールが下松市の工場で行われました。東洋鋼鈑 下松事業所で行われたパトロールでは熱中症対策や労働災害防止に向けた取り組みが確認されました。国の第14次労働災害防止計画では高年齢労働者の労働災害防止が重点項目となっています。東洋鋼鈑では、高年齢労働者の労働災害の中で最も多い転倒事故を防ぐためわずか1分で「身体機能」と「感覚機能」を計