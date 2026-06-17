来週6月24日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 2時間SP」では新企画をお届け。「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル」と題して、35組の壁芸人たちが即興ネタで勝負！一番多く○を獲得した芸人が100万円を獲得出来る。ただし有吉から一度でも×が出たら、その時点で即帰宅の超スパルタルール！M-1王者のたくろうも初参戦。賞レースチャンピオンたちがひしめく中、優勝するのは誰なのか？「有吉の壁」初の