熊本県が新たな県営野球場の候補地を募集している中、熊本市の大西市長は、17日の市議会で、新たな県営野球場について、南区のJR川尻駅の西側を候補地とする方針を示しました。 【写真を見る】＜藤崎台球場の移転再整備＞熊本市は「川尻駅西側」推す方針誘致レースに名乗りを上げる4自治体の動向まとめ 熊本市 大西一史 市長「県から示された条件に加え、農用地区域や（地下の）埋蔵文化財の有無などの条件も加味し、川