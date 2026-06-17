俳優・松田龍平（43）の妻で、モデルのモーガン茉愛羅（28）が17日、第2子出産を報告した。【写真】小さな足…写真とともに第2子誕生を報告したモーガン茉愛羅茉愛羅は自身のインスタグラムを更新し、「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。母子ともに健康であると伝え「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」とつづり、生まれたばかりのわが子の小さな足の写真を添えた。また「妊娠中か