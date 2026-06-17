全国でクマによる被害が相次いでいます。大阪府の吉村知事は府内でも目撃情報があったと述べ、今後のクマ対策方針を明らかにしました。 「子グマがいるということは、親グマがいることになりますので、これは注意が必要」「とりわけ山に入るとき、熊鈴の対策をしっかりとお願いしたい」 吉村知事は17日の定例会見で、12日に豊能町の牧公民館周辺で子グマの目撃情報があったと発表、府民に注意喚起しました。 6月末に府と警察、