熊本県天草市で、潮の満ち干を利用して魚を捕まえる、伝統の「仕切り網漁」を子ども達が体験しました。 【写真を見る】“浅瀬で魚をキャッチ！" 小学生が体験した伝統漁法熊本・天草 子ども達が伝統漁法に挑戦 天草市新和町の宮地浦湾で行われる仕切り網漁は、満潮時に湾の入り口を網で仕切り、潮が引いた浅瀬で魚を捕まえる伝統漁法です。 漁を体験したのは、地元の小学生達です。干潟の泥に足を取られながら、魚を探しまし