大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は17日（水）、ミドルブロッカーのテイラー・エイブリル（34）、李博（35）、上條レイモンド（26）の3選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 長年、男子アメリカ代表として活躍するエイブリル。クラブキャリアではヨーロッパで経験を積み、2025-26シーズンに東レ静岡に